Você sabe do que é feito o troféu de Fernanda Torres do Globo de Ouro?

Campeã do Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, Fernanda Torres recebeu um troféu composto por uma liga de metais.

Do que é feito o troféu

Zinco, latão e acrílico são os materiais que compõem a estátua. Metais são construídos em um processo de revestimento usando níquel, cobre, prata e ouro 24K.

Cada estatueta possui um chip NFC com código personalizado, que garante autenticidade e pesa 7,85 libras (3,56 kg). Troféus de prêmios especiais, como os prêmios Cecil B. DeMille e Carol Burnett, ainda têm bases de mármore.

Prêmios medem 12,77 polegadas (32,44 cm) de altura e 3,64 polegadas (9,25 cm) de largura. Além disso, contém uma representação do globo, circundada por uma tira de filme, no topo de uma base cilíndrica com a inscrição do Globo de Ouro.