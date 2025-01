Jão e Chico se unem para matar 2 charadas de Cacá em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (6) de "Volta por Cima" (Globo), Jão questiona Madalena sobre sua desconfiança com Cacá acerca da paternidade. Madalena conta para Jão que foi ameaçada por Cacá.

Após isso, Chico confronta Cacá sobre seu trabalho. E quando Jão chega, surpreendentemente Chico se une ao rival para cobrar satisfações de Cacá sobre a ameaça a Madalena.

Chico (Amaury Lorenzo) e Madá (Jessica Ellen) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Gerson exige que Marco descubra quem o enganou. Jão faz uma entrevista de emprego na Viação Estrela. Rosana descobre quem lhe vendeu o quadro falso. Sebastian guarda as folhas que rasgou do diário de Mariazinha com o segredo de Belisa.

Violeta se enfurece ao saber que Osmar enganou Gerson. Sidney se aconselha com Jayme. Marco revela a Violeta que Gerson não cumpriu com o acordo que fez com ela. Nando vê Jin e Tati juntos. Rosana cobra de Joyce o dinheiro que pagou pelo quadro falso

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.