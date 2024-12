Melhores do Ano tem melhor audiência desde 2017 com momento histórico

O 'Melhores do Ano', premiação do Domingão (Globo), atingiu sua maior audiência desde 2017.

O que aconteceu

A edição histórica do prêmio teve 18 pontos de audiência e 35% de participação no Rio de Janeiro. Os números deste domingo (15) são os maiores desde 2017, representando ainda um aumento de 13% se comparados à edição do ano passado. Em São Paulo, o programa teve 14,2 pontos, superando as edições de 2021 e 2023, igualando a marca de 2022.

A premiação contou com um momento histórico em que Globo e SBT transmitiram a mesma programação simultaneamente. Luciano Huck recebeu Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, filhas de Silvio Santos, para uma homenagem especial ao apresentador, que morreu em agosto.

SBT e TV Globo exibiram juntas a homenagem a Silvio Santos no Melhores do Ano Imagem: Globo/Beatriz Damy

A estreia do programa Viver Sertanejo, apresentado por Daniel, também elevou a audiência da Globo. A atração matutina registrou 12 pontos de audiência no Rio e 11 pontos em São Paulo. Na capital paulista, o programa teve uma audiência 57% maior do que a média do horário nos quatro domingos anteriores.

Logo após o Viver Sertanejo, a audiência continuou em alta com a exibição da final da Liga Mundial do Skate (SLS). A competição, que consagrou o tricampeonato mundial da brasileira Rayssa Leal, aumentou 25% os índices do Esporte Espetacular em São Paulo, com 10 pontos. Os números foram 25% maiores do que a média anual do programa.

Viver Sertanejo, novo programa de Daniel, alavancou audiência da Globo na manhã de domingo Imagem: Giu Pera/Globo

Para além dos domingos, a reprise de Tieta também tem elevado os índices diários do canal. Com duas semanas no ar no Vale a Pena Ver de Novo, a clássica novela superou os números das duas primeiras semanas da antecessora, Alma Gêmea.

Tieta está com uma média de audiência de 16 pontos e 34% de participação em São Paulo. As métricas representam 14% a mais do que o mesmo período de Alma Gêmea. No Rio, são 19 pontos e 40% de participação. Essa é também a maior audiência do acumulado de 2 semanas desde Mulheres Apaixonadas, que foi ao ar na faixa em 2023.