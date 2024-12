Wagner Moura e Vladimir Brichta treinam luta juntos no Rio de Janeiro

Wagner Moura, 48, e Vladimir Brichta, 48, dividiram um momento juntos nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Os dois atores fizeram um treino de jiu-jítsu juntos. O momento foi compartilhado por Felipe Ricca, filho de Adriana Esteves e enteado de Brichta, nos stories do Instagram.

No registro, Wagner e Vladimir aparecem suados e com os trajes da luta. Amigos de longa data, eles aproveitaram a passagem do protagonista de "Narcos" (Netflix) pelo Brasil para treinar.

Wagner Moura foi o grande homenageado da Comic Con Experience (CCXP) em São Paulo no último fim de semana. O astro foi prestigiado pelo conjunto de sua carreira, dentro e principalmente fora do Brasil.

Após se mudar para o exterior e investir em sua carreira internacional, o astro de "Tropa de Elite" está passando uma temporada no Brasil. Ele está dedicado às filmagens de seu novo filme, "O Agente Secreto", projeto inédito do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, de "Bacurau".