Peões brigam sobre falta de higiene com a casa: 'Bando de seboso'

Após Luana andar pela área interna com a galocha usada nos tratos dos animais, Albert e Gilsão a criticaram sobre faltar com higiene na convivência de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

A confusão começou quando Luana entrou no quarto da sede com a galocha usada para fazer o trato dos porcos. Ao ver a peoa com o calçado, Albert criticou: "Esse é o sapato usado nos porcos? Bacana, higiênico!".

Luana respondeu a cobrança do colega. "Eu acabei de lavar minha galocha, super bem lavada. Bem mais limpa que o piquete do boi que você deixava podre igual sua cara. Me poupe. Fica na tua vida, que eu cuido da minha, entendesse? Aí quando eu opinar alguma coisa da tua parte, aí tu vem opinar em algo da minha parte. Por que o que tu quer é dar uma de coitado, como se nós quatro estivéssemos brigando contigo! Tu devia tomar vergonha na tua cara, já que tu tem essa idade toda que Gilsão fala, toma vergonha na tua cara. Me poupe."

Albert fala com Juninho debochando da peoa. "Só to conferindo aqui para ver se eu to bem."

A empresária alfinete Gilsão, dono do chapéu na semana. "Devia falar m*rda com teu fazendeiro, que os porcos fugiram e ele deixou lá, ficou olhando. Quando for abrir a boca para falar m*rda, fala com ele. Você diz que Sacha quer te provocar, mas foi tu que se intrometeu agora."

"O que eu tenho a ver se o porco fugiu?", diz Gilsão entrando no bate-boca. "Se você for falar do banheiro, você não entre na casa de galocha porque a casa tá toda c*gada.

Luana se exalta: "Entro mesmo e vou continuar entrando. Se meta na sua vida!".

"Continua, ninguém vai te impedir", dispara o personal.

"Eu garanto que minha galocha tá mais limpa que a cara de vocês, bando de seboso!", grita a ex-De férias com o Ex.

"Bando de seboso? Cagou o banheiro inteiro e fala que é os outros. Deve ter cagado girando!", responde Gilsão.

"Agora não sei o que Gilsão tá falando, que deixou o banheiro todo podre", retruca Luana.

"Você que caga aquele banheiro, usa o chuveirinho e não limpa o banheiro! Pra quem entra de galocha de cocô de porco dentro da casa, quer dizer que eu que sujo? Meu Deus", finaliza o personal.

