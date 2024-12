'Homem fofoca mais que mulher', diz Supla ao lançar rock sobre fofoqueiros

Tem nova música do Supla na área: o cantor acaba de lançar "Fofoqueira", com direito a clipe gravado na premiação Fofoca Awards, em setembro.

O que aconteceu

Na música, o cantor interpreta duas moças fofocando em cima de "um rock muito louco com guitarra hipnotizante". O trabalho foi gravado ao lado de sua banda, Os Punks de Boutique. "Quando fiz a canção, foi no sentido de observar amigas falando: 'amiga, nem te conto esse babado'. É muito engraçado, vai tomar no c*. O trabalho do artista é pegar o que esta na boca do povo".

Supla e os Punks de Boutique lançam a música 'Fofoqueira' Imagem: Divulgação

Vários fofoqueiros famosos aparecem no videoclipe do roqueiro, como Leo Dias e Leão Lobo. "Eu disse para eles: 'vocês vão lá para concorrer e receber os prêmios, vamos brincar de passar uma fofoca para outro'", lembra Supla a Splash, antes de ser questionado se a gravação remetia a brincadeira de "telefone sem fio": "É verdade, parece, é um telefone sem fio, faz o fio terra também" (risos).

A pergunta que não quer calar: Supla também é fofoqueiro? "Eu sou um humano, vou ao banheiro também, professor", diz, aos risos. "Até os mais calados fofocam quieto. Desde Roma, os homens fofocam. Sabe aqueles caras que queriam matar Julio Cesar? Eles foram fofocando, armando, até esfaquear o cara. A fofoca existe mesmo".

Essa música é uma tiração. É uma música meio maluca de cantar, não é aquela melodia que segue uma linha de raciocínio, é maluca. Mas a gente ama uma fofoca. Sou um p*to de um fofoqueiro. Homem fofoca mais que mulher. Falam que não, mas fofocam... E me conta: se não fosse no Fofoca Awards, onde eu ia arrumar tantos fofoqueiros numa sala só? Faltou só o Nelson Rubens, com o seu 'ok ok', e a Flavia Noronha. Supla

Filho dos políticos Eduardo Suplicy e Marta Suplicy, Supla é uma pessoa pública desde que era bem jovem e, por isso, também já sofreu com fofocas. "Lógico, já sofri muito, mas você não precisa nem ser famoso para isso. No meu caso, sofri mais com fofocas politicas. Mas fofoca é fofoca de qualquer jeito, desde traição até política".

Próximo álbum

"Fofoqueira" vai fazer parte do próximo álbum de Supla, que será lançado em 2025, ainda sem nome revelado. "Amor Kamikaze", lançada em setembro, também vai compor o futuro disco. "As músicas do novo álbum estão ficando engraçadas, tem algumas sérias. É um trabalho muito de banda, são 10 faixas. O disco já tem um nome, consegui ontem. A música ficou linda, cresceu no estúdio. Ficou fod*. Tem pegada atual e linha melódica bacana, mas ainda não posso revelar o nome".

Supla ainda detalha referências: "A gente ficou durante um mes e meio ensaiando músicas dos Beatles e isso influenciou a gente... Recentemente, a gente fez um cover de "Be My Baby", das Ronettes, um trio de Nova York que também influenciou muito os Beatles quando elas foram para Londres, eles as amavam. Essa música, "Be My Baby" influenciou uma música que vai estar no álbum, uma pegada meio pop punk".

Os fãs podem esperar muitos estilos músicas no álbum, incluindo um trap, sempre com a pegada rock punk do artista. "Não é o primeiro trap que vou lançar, já lancei 'Faster'. Eu faço de loucura, porque eu nao paro de criar. E eu fumo maconha também. Isso é música de maconheiro", brinca ele, aos risos.

Para ele, que já gravou até cover de Harry Styles, não existe gênero musical ruim e vale muito mesclar ritmos em estúdio. "Não tem estilo bom ou ruim, existe música,o que importa é a mensagem e a visão. Quando vou fazer música, tento ser o mais livre possível, minha alma tá livre para ir a qualquer lugar, sem vergonha de nada".