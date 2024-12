Fã que 'tacou Bíblia' em Lady Gaga recorda meme: 'Não era brincadeira'

Sete anos após viralizar por dizer que "tacou Bíblia em Lady Gaga", fã se empolga com os rumores de novo show da cantora no Rio de Janeiro.

O meme

Flor Késia, que hoje se identifica como mulher trans, virou meme após uma entrevista à Globonews em 2017. Na época, ela afirmou que se sentia responsável pelo cancelamento do show da cantora no Rio de Janeiro e que teria agravado a fibromialgia dela.

Eu oro muito pela Gaga, faço versão gospel [das músicas dela]. Em 2012, invadi a pista premium e taquei uma Bíblia nela. Caiu no quadril. Depois, ela cancelou [os shows] e disse, em uma entrevista, que Deus, às vezes, quebra a gente. Flor Késia em entrevista viral em 2017

Anos após repercutir em rede nacional, Késia falou com Splash sobre seu meme e afirmou que o que disse na ocasião "não era brincadeira". "Eu só podia ouvir música gospel. Para não me sentir culpada dentro da fé evangélica, eu ouvia as músicas da Gaga orando em línguas", disse ela.

Escrevi uma carta dentro da Bíblia falando de Jesus e joguei nela pra que ela pegasse e lesse. Agora tudo mudou. Eu não taco mais a Bíblia, eu só toco Maracá. Flor Késia

Depressão e transição

Flor contou que não estava pronta para lidar com a repercussão em 2017 e que sofreu de depressão por 20 anos. Agora, ela diz ter se curado através da ayahuasca. "Hoje eu cumpro a minha missão nessa Terra com consciência", relatou.

De lá para cá, ela também passou pela transição de gênero. "Eu me sinto menina desde os 5 anos. Mas não pude me expressar por conta dos ensinamentos evangélicos, o que contribuiu para a depressão que eu tive", explicou ela, que deu início à terapia hormonal em junho.

Agora eu tô pronta pra cumprir minha missão levando a palavra do amor através da minha arte e da minha comunicação.

Gaga de volta?

Késia crê que Gaga voltará ao Rio em 2025 após o cancelamento do show no Rock in Rio, que deixou os fãs eternamente devastados. "Maio é o mês do meu aniversário e, em nome de Jesus, a Gaga vem. Meu presente vai ser estar junto com ela, conhecê-la e orar com ela pessoalmente", disse.

Ela também reconheceu a importância da cantora em sua vida e disse orar e meditar pensando nela. "A arte da Lady Gaga me deu forças. Me inspirou quando eu tinha baixa autoestima. Me renovou com sua dedicação e talento", assumiu.

A expectativa vem após os rumores de que Lady Gaga estaria negociando uma grande apresentação no Rio de Janeiro em 2025, na praia de Copacabana. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, o show seguiria os mesmos moldes da apresentação de Madonna neste ano e também seria realizado no mês de maio. Ela vem ou não vem mais?