Preso, Diddy é acusado de tentar influenciar testemunhas e jurados

Sean 'Diddy' Combs, 55, está sendo acusado de tentar influenciar testemunhas e jurados de seu processo por crimes sexuais.

O que aconteceu

Diddy, que já responde há várias acusações der abuso sexual, agora é suspeito de burlar regras da prisão para influenciar pessoas ligadas ao seu julgamento. De acordo com documentos obtidos pelo Page Six, ele tem usado linhas telefônicas de outros oito detentos para dificultar o rastreio de suas ligações pelos promotores.

Essas ligações feitas por Diddy seriam feitas para pessoas que não estão em uma lista previamente aprovada. O magnata da música estaria pagando aos demais detentos para conseguir realizar os telefonemas.

Segundo o Page Six, a acusação aponta que Diddy está tentando influenciar testemunhas e jurados dos casos onde será julgado por crimes sexuais. Diddy estaria também chantageando vítimas.

Os promotores dizem que Diddy também tem usado essas ligações como forma de tentar mudar a imagem pública com relação ao seu caso. "Sob a direção cuidadosamente selecionada do réu, seus filhos postaram vídeo em suas respectivas contas de mídia social mostrando eles celebrando aniversário do artista", escreveram os promotores no processo judicial.

O processo aponta que outra estratégia de Diddy seria publicar de forma anônima informações que poderiam ajudar sua defesa. "Esse tipo de interferência em um julgamento justo deixa claro que sua intenção é influenciar indevidamente o júri neste processo criminal".

A publicação entrou em contato com os representantes de Combs para comentar as acusações, mas não obteve resposta.

O rapper está preso aguardando julgamento pelas acusações de crimes sexuais. A defesa do músico afirma que há evidências que provam que as relações que ele teve com as supostas vítimas foram "consensuais".