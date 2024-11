Fernando aconselha Flor em A Fazenda: 'Ficar quieto, às vezes, é melhor'

Em uma conversa durante a madrugada de quinta-feira (14) na sede de A Fazenda 16 (Record), Fernando aconselhou Flor a não duvidar de que Gizelly tenha machucado o braço. O assunto foi ponto de discussão entre alguns peões.

O que aconteceu

Fernando lembrou que Flor já havia falado a favor de Gizelly. "Você disse que viu o braço dela sair do lugar..."

Vanessa também a deu conselhos. "É que nem disse o Rico: calada vence!"

Ficar quieto, às vezes, é melhor. Se você ficar quieta e ela estiver certa ou errada, você não falou nada e aí você não se queima. Se você falar e ela estiver certa e você errada, você se queima. Fernando

Flor justificou porque passou a duvidar da peoa. "Mas é de dar dúvidas gesticular daquele jeito pra quem tava gemendo de dor!"

Fernando insistiu. "Essa guerras que não são minhas, eu não vou me enfiar."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 8ª roça? Resultado parcial Total de 26635 votos 36,87% Flora 28,71% Gizelly 34,43% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 26635 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso