Yuri, Sacha e Sidney se envolvem em treta após eliminação de Zé Love

Após Zé Love ser eliminado na sétima roça de A Fazenda 16 (Record), Sidney, seu aliado, se envolveu em uma treta com Sacha e com Yuri.

O que aconteceu

Sacha e Yuri comemoram a saída de Love e chamaram os demais peões de mentirosos.

Sidney reagiu. "Quando eu menti? Quando eu menti?"

Yuri respondeu. "Vocês são hipócritas e ponto. Teu amigo foi embora agora. Eu não quero papo, porque o Brasil tá vendo tudo."

Sidney retrucou com Sacha, que entrou na treta. "Você piscou pra mim e eu falei que você é moleque e frouxo."

Sacha rebateu. "Você me oprimiu. Vamos ver o que o público acha!"

Sidney ainda apontou que Sacha o colocou no trato dos animais porque sabia que ele estava machucado.

