Albert discute com Babi por atitudes em festa de A Fazenda: 'Encheu o saco'

Albert Bressan perdeu a paciência e discutiu com Babi Muniz em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert se estressou com a punição que deixou a casa 48 horas sem água encanada. Ele reclamou de Babi, que, segundo ele, estaria bebendo demais nas festas.

Albert: "Alguém vai pagar o banho gelado que eu tomei lá embaixo hoje na Baia. Pode ter certeza disso!".

Flor: "Todo mundo erra aqui, mas você tem que se redimir ao máximo. Tem que trazer água...".

Babi: "Eu estava de microfone [ontem, quando aconteceu a punição]".

Flor: "A Vanessa colocou [o microfone] no pescoço da Babi, ela poderia ter colocado no pescoço [da Gizelly]...".

Zé: "Não adianta ficar cobrando punição dos outros porque todo mundo já tomou...".

Albert: "Não é porque uma pessoa atropelou uma pessoa que outra tem o direito de atropelar. Eu discordo disso. Passaram do limite ontem! (...) Quem tomou [punição], não está buscando".

Zé: "Se foi a Babi, eu já busquei nove baldes hoje".

Babi: "Mas não fui eu".

Albert: "Ah, dá licença! Já encheu o saco isso aí. Babi, já encheu isso de vocês passarem dos limites na festa, viu? De verdade. Já encheu o saco! Arrebentaram lá fora na festa e arrebentaram aqui dentro".

Babi: "Quem vai pagar a festa é você? Não machuquei você, não fiz nada com você e a casa aqui eu limpo. E não fui eu quem tomou punição!".

Albert: "Não interessa! É o ambiente! Se vocês estão certas, continuem assim. Vocês perderam o limite, vocês sabem disso. O pior é quando um erra e não admite isso. Eu coloquei o microfone ontem em você duas vezes, Babi. A partir do momento que me fizer mal, é motivo de voto".

Babi: "Reclama com quem tomou punição".

