Gracyanne Barbosa sobre estado civil com Belo: 'Casada mas não casada'

Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa se arrumavam para a Festa do Líder Maike na noite de hoje no BBB 25 (Globo) quando a influenciadora fitness falou do ex-marido, Belo.

O que aconteceu

Gracyanne comentou a playlist de pagode que Maike contou ter pedido para a festa. "Hoje vai ser bom, hein Dani... pagode. Só não vamos chorar. Ele pediu Belo, nem vai tocar. Tadinho."

Daniele discordou da amiga. "Não, Gra, tocar acho que toca sim."

A influenciadora lembrou a participação de Brunna Gonçalves no BBB 22 e que as músicas de Ludmilla tocavam nas festas. "E elas eram casadas, e eu nem sou mais casada. Quer dizer, sou casada, mas não sou casada".

As duas riram e Daniele opinou. "Acho que vai se resolver, nunca se sabe. O destino a Deus pertence."

A influenciadora e Belo foram casados por 16 anos e se separaram em 2024. Belo atualmente namora a modelo Rayanne.

