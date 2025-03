BBB: Maike diz a Aline não ter a mesma visão do grupo Fantástico sobre ela

Na madrugada desta quarta-feira (13), durante a Festa do Líder, Maike e Aline tiveram um bate-papo sincero sobre o jogo e os últimos acontecimentos no BBB 25. O brother comentou sobre o impacto emocional da eliminação de Thamiris e ressaltou que se comoveu ao ver Aline chorando na noite anterior. O nadador também afirmou ter uma visão própria sobre a sister.

O que houve?

Maike deixou claro o quanto a cena o tocou. "Seu choro ontem me comoveu...", declarou Maike, evidenciando sua empatia pela sister, que não conteve as lágrimas ao se despedir da ex-participante.

Aline, por sua vez, aproveitou a conversa para reforçar sua visão sobre Maike e afastar qualquer impressão negativa sobre ele. "Em momento nenhum eu te vejo como uma pessoa falsa", deixando claro que confia em sua postura na casa.

Demonstrando ter mais a dizer, Maike mencionou que seu pensamento sobre Aline difere do de outros brothers do grupo Fantástico. O nadador ainda disse que gostaria de aprofundar a conversa uma outra hora. "Meu posicionamento é diferente do deles, em relação a você... Meu posicionamento não é que você se posiciona sobre tudo, não é isso, acho que o jogo é esse, só que tem outra questão e a gente conversa amanhã", explicou, deixando no ar um possível novo rumo para o diálogo entre eles.