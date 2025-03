Fora do BBB 25, Thamiris comenta treta com Aline e futuro com João Gabriel

Thamiris, décima eliminada do BBB 25 (Globo), em entrevista ao Gshow.

O que Thamiris disse

O que faria diferente no jogo. "Eu acho que a partir do momento que eu revi algumas ações, eu faria algumas coisas diferentes, sim. Não faria novas alianças, mas confiaria mais em jogar só, mesmo. Tipo, às vezes, jogar em grupo não quer dizer muita coisa, não."

Treta com Aline. "Ah, eu acho que estava todo mundo meio que surtando já, dentro da casa. E a Aline chegou em um ponto que ela estava questionando mais do que deveria. Eu acho que isso estremeceu um pouco a nossa relação. E a gente se votou de forma mútua, então, para mim, está tudo certo. É verdade."

Relação com João Gabriel fora do jogo — os dois chegaram a se beijar debaixo do edredom na casa. "Acho que aqui fora a gente vai ser só amigo, sabe?"

Por enquanto o coração está... sei lá. Porque eu ainda nem encontrei ninguém, sabe? E estou muito tranquila em relação às coisas que eu fiz. Eu entrei solteira, continuo solteira. Eu espero não ter magoado, porque eu também não gosto de ser magoada. Mas é isso, eu estou solteira. Thamiris

Próximos passos. "Eu quero muito investir nessa área de moda, beleza e associar isso com nutrição. E usar minhas redes sociais para expandir um pouco, sabe? Quero muito trabalhar com isso."

