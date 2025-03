'Maike Esporte Clube': começa Festa do Líder no BBB 25

O Líder Maike ganhou a festa de fim do seu reinado na noite de hoje no BBB 25 (Globo): a Maike Esporte Clube. Antes da festa, ele barrou a participação de Vinícius.

O que aconteceu

A festa tem como referência o cenário de um clube esportivo. Envolvido desde a infância com esportes, o brother foi atleta de natação e chegou a ganhar diversas medalhas durante sua trajetória nas piscinas. Maike já praticou e ainda pratica outras modalidades, entre elas jiu-jitsu, crossfit e basquete.

Maike entrou na festa ao som de Jogo de Sedução", do Exaltasamba. A música foi um pedido do Líder.

A decoração do evento tem elementos de natação. A pista de dança é a representação de uma piscina com raias e blocos de partida. O bar é uma homenagem ao crossfit, com colchão, caixas, mesa de pneu e pallets compondo o set dedicado à modalidade.

Um presente especial ainda permitirá aos confinados uma experimentarem interatividade com uma cesta de basquete ao longo da noite. A disputa terá um ranking com as pontuações de cada um.

