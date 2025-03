Paulo André exibe tanquinho na praia e é elogiado: 'Um deus grego'

O ex-BBB Paulo André, 26, postou uma série de fotos sem camisa na praia.

O que aconteceu

O atleta apareceu exibindo o tanquinho em várias imagens enquanto curtia um dia de sol. "Sal na pele", escreveu ele hoje em seu post no Instagram.

Ele também aproveitou o dia para postar registros da paisagem. "Sol + praia", escreveu ele nos stories. Em outro vídeo, o ex-BBB surgiu caminhando pela areia.

As fotos renderam muitos elogios para o velocista. "Um monumento", disse uma seguidora. "Um deus grego", comentou um fã. "Você é uma obra de arte, garoto", elogiou outra mulher.

Depois de se mudar para Portugal, Paulo André está passando alguns dias no Brasil. O atleta foi anunciado como atleta do Benfica em novembro do ano passado e agora representa o clube português nas competições de atletismo.