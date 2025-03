Davi assume imaturidade após BBB, mas sente que Globo o deixou na mão

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito assumiu alguns erros que cometeu e imaturidade após sua saída do reality show, mas disse sentir que a Rede Globo o deixou na mão em certos momentos, declarou em participação no Camarote do Chico Barney do Canal UOL.

O que atrapalhou o meu pós-BBB foi mais a minha imaturidade no lado de fama. Mas no pós eu precisava de uma estrutura maior, com uma estrutura de assessoria que entendesse do assunto para falar: ó cara, você não deve se comportar assim, você deve ir para cá.

Davi Brito

O ex-BBB explicou que recebeu assessoria da Globo por seis meses, mas destacou que sentia a necessidade de um suporte mais próximo quando passou a morar em Salvador.

A Globo é no Rio. Então, não tinha uma pessoa ali perto de mim para estar perto dizendo: para de ficar gravando dessa forma, para de ficar respondendo isso aqui.

Não tive essa força, então isso atrapalhou também, porque eu era imaturo na internet, na fama, então eu já tinha essa personalidade forte.

Então, se o repórter chegasse para mim e me provocasse, eu ia dizer: você não me provoca, sua miséria. Eu ia fazer isso. Isso ia gerar o quê? Repercussão na rede social, então as polêmicas eram constantes por causa disso, eu não tinha esse direcionamento.

Davi Brito

'Senti falta de apoio da Globo', desabafa Davi Brito

O atual campeão do BBB ressaltou que sentiu falta de maior apoio da Rede Globo, que, segundo ele, praticamente o deixou na mão.

A Globo teve todo o trabalho comigo de assessoria, eles estavam em contato comigo sempre pelo WhatsApp, colocaram uma pessoa de lá de Salvador para estar perto de mim, mas só que eu acho que faltou mais proximidade, faltou mais conexão, faltou pegar mesmo e falar, ó garoto, você tá vendo isso aqui? Se você não fizer isso aqui, vai dar errado e tudo que você confia vai por água abaixo.

Então você tem que vir e fazer isso aqui, porque é isso aqui que vai te levantar. É isso aqui que vai colocar você lá em cima. A Globo é uma emissora gigantesca, né? Mas, enfim, quando eu saí do Big Brother, eu senti essa falta demais de pessoas ali mais do meu lado para poder trabalhar, porque as pessoas estavam aqui no Rio de Janeiro, moravam em São Paulo, e essa distância.

Se eu tivesse pegado, logo uma assessoria lá em Salvador, quando eu saí do Big Brother, uma assessoria perto de mim, eu acho que daria mais, eu iria voar mais um pouco. Poderia ter algumas polêmicas no pós, mas não seriam tantas.

Davi Brito

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja o Camarote do Chico Barney na íntegra