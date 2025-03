Diego Hypólito revela valor que recebeu por medalha olímpica: 'Ridículo'

No BBB 25 (Globo), Diego Hypólito contou quanto recebeu após se tornar campeão olímpico.

O que aconteceu

O atleta lembrou sua vitória nas Olimpíadas de 2016, quando conquistou medalha de ouro na ginástica artística. Ele contou que teve sua saúde prejudicada pelos treinos, e que considera a remuneração pela medalha injusta.

Diego: "Eu treinava muito. Quando acabou 2016, que eu estava muito debilitado do meu corpo... eu tinha que operar a minha coluna, eu coloquei 16 pinos na minha coluna, a minha cirurgia era de risco e demorou 14 horas".

Diego: "A ginástica não era igual hoje, que você consegue ganhar um dinheiro bem alto. A minha geração não é uma geração assim. (...) Eu fui medalhista olímpico e ganhei R$15 mil por ser medalhista olímpico. Desculpa, mas eu acho nada por ser medalhista olímpico. Por ser medalhista olímpico ganhar R$ 15 mil? Não é nada! Hoje em dia, não. Hoje em dia, acho que ganha meio milhão, algo assim. Desculpa, mas eu acho ridículo".

