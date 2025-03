Leão: Audiência de 'Mania de Você' é um vexame para a Globo

O desempenho de "Mania de Você" na grade da Globo foi um dos assuntos do "Splash Show" desta quarta-feira (12). A trama, protagonizada por Chay Suede e Agatha Moreira, chega ao fim no próximo dia 28. O remake de "Vale Tudo" entrará no lugar.

Para Leão Lobo, "Mania de Você" representa um erro retumbante na grade da Globo, e a única emoção que ela consegue despertar no telespectador é a raiva. Ele diz que tudo na história parece ser de mentira e que não existe nada que convença.

A novela estava dando 19 (de audiência) nesta semana, o que é péssimo para a Globo. É como se fosse aquele resíduo, aquela gordura que a Globo tem de telespectadores que não saem da Globo. Só isso que explica 19

Leão Lobo

Leão ainda questionou como um autor do tamanho de João Emanuel Carneiro conseguiu errar tanto nessa trama. O colunista do UOL até se perguntou se é de fato ele quem escreveu a novela.

É muito ruim. É tudo de mentira. Rodrigo Lombardi voltou par a novela como Molina e não gerou nenhum impacto. Nada ali faz sentido

Leão Lobo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.