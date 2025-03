9 vezes que Clara Brasil, noiva de ex-presidente da CBF, sensualizou na web

Clara Brasil vive um relacionamento com Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, desde 2019, mas começaram a aparecer nas redes juntos em 2021.

Atualmente noivos, o casal chama a atenção pela diferença de idade entre eles, que é de 50 anos. Em breve eles deverão se casar, mas a data ainda não foi definida.

Frequentemente ela sensualiza nas redes sociais, onde reúne pouco mais de 450 mil seguidores, com fotos ousadas, dancinhas e raros momentos com o noivo. Veja nove momentos em que a empresária e apresentadora chamou atenção na web.

Em dose dupla

Em um dos cliques, Clara aproveita reflexo no espelho onde aparece duplicada de roupão branco.

Clara Brasil em foto duplicada no espelho Imagem: Reprodução/Instagram @clarabrasiloficial

Na cama

Cobrindo os seios, em uma foto na cama, Clara olha para a lente com um leve sorriso para a direita.

Clara Brasil na cama Imagem: Reprodução/Instagram @clarabrasiloficial

Sem sutiã

Outro clique na cama mostra Clara Brasil deitada de bruços sem sutiã e com a mão no braço em pose.

Clara Brasil sem sutiã na cama Imagem: Reprodução/Instagram @clarabrasiloficial

Ombrinho

Posando com uma camisa branca de manga comprida, em outro clique Clara exibe ombro esquerdo.

Clara Brasil mostra o ombrinho em clique Imagem: Reprodução/Instagram @clarabrasiloficial

Valorizando o bumbum

Sentada sob as pernas, uma foto de Clara Brasil em cima da cama deixa parte do bumbum à mostra.

Clara Brasil em clique que valoriza bumbum na cama Imagem: Reprodução/Instagram @clarabrasiloficial

Tomando sol

Em 2021, de novo valorizando o bumbum, ela posou tomando sol e escreveu: "Tenho alma de girassol, e por isso sempre encontro a luz".

Clara Brasil exibe bumbum no sol Imagem: Reprodução/Instagram @clarabrasiloficial

Marquinha

No mesmo ano ela mostrou um clique em que aparece só de roupão e sem calcinha, mostrando marquinha de biquíni.

Clara Brasil mostra marquinha sem calcinha Imagem: Reprodução/Instagram @clarabrasiloficial

Sensualizando de meia-calça

Em junho de 2020, em plena pandemia, Clara Brasil deixou até um recado em outra foto de lingerie preta valorizando bumbum e sensualizando sem calcinha.

Ela descreveu o momento do clique como sendo a espera do amado: "Esperando meu namorado chegar no quarto! Mulherada, nessa quarentena todos nós ficamos para baixo, então é tempo de inovar. Surpreenda também quem você ama. Vocês também, homens! Surpreenda sua amada".

Clara Brasil sensualiza sem calcinha e com lingerie preta sexy Imagem: Reprodução/Instagram @clarabrasiloficial

Dançando feliz

Com uma taça na mão e ao som de "Can't Take My Eyes Off You", Clara Brasil não posou só para fotos e surgiu dançando em vídeo. Assista: