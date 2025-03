Após embates no Sincerão do BBB 25, Delma e Vilma se reconciliam

Na madrugada desta quarta-feira (13), durante a Festa do Líder no BBB 25, Delma e Vilma selaram a paz após os embates que tiveram no último Sincerão. As sisters conversaram sobre os desentendimentos e demonstraram disposição para seguir no jogo sem ressentimentos.

O que houve

Vilma comentou sobre a situação que a levou a se sentir injustiçada. "Joselma do céu, quando você me chamou, eu fui até resmungando. Falei assim: 'Meu Deus, mas o que eu fiz?'. Porque, realmente, eu estou bem com você", afirmou.

A mãe de Diogo também desabafou sobre sua posição no jogo. "Fica tudo em mim. Todo mundo faz isso. Por isso eu vou parar no Paredão, porque ninguém tem coragem de botar outra pessoa, aí, vai Vilma. Se eu for, o que tem para fazer? Tem que encarar", disse.

Delma, por sua vez, reforçou sua admiração por Vilma e expressou o desejo de chegar à final ao lado dela. "Eu queria chegar com a senhora na final, duas guerreiras. Vê que Paredão, vê que embate. As duas 'mais mais'", comentou.

Vilma esclareceu sua reação durante o Sincerão, explicando que ficou surpresa com o que aconteceu. Em um gesto de reconciliação, abraçou Joselma e deu um beijo em sua cabeça.

Ao final da conversa, Delma se desculpou. "Desculpa, de coração. Não tenho raiva nenhuma de dona Vilma", comentou Delma. A resposta de Vilma confirmou que a paz estava selada. "Também não, Joselma".