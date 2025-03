Caio Blat nega polêmica sobre pagamento e comemora 'Beleza Fatal' na Band

Caio Blat se pronunciou e negou que criou polêmica após citar o impacto dos streamings e dizer que os atores não possuem direitos garantidos. Ele também disse que fala foi tirada de contexto.

O que aconteceu

O ator gravou vídeo e publicou em rede social no início da noite de hoje após repercussão de fala no programa "DR com Demori", na TV Brasil: "Ontem saiu uma entrevista muito legal que eu dei para o Demori lá na TV Brasil, entrevista maravilhosa, eu recomendo que todos que puderem assistam na íntegra e nela eu falo de um assunto muito importante que são os direitos conexos: é a falta de uma lei que regulamente a exibição da imagem dos atores na internet".

O ator, que vive o médico Benjamin em "Beleza Fatal", explicou que sua fala foi tirada de contexto: "Algumas pessoas tiraram essa minha fala de contexto para tentar criar uma polêmica que não existe. Então eu vim aqui desfazer essa polêmica. Eu estou muito, muito, muito feliz com o sucesso, com o mega sucesso de Beleza Fatal. Com a repercussão que a novela teve no Max. Com a repercussão que a novela está tendo as ruas e agora com a exibição dela na Band".

Blat afirmou estar feliz com a chegada da trama na TV: "A novela tem que chegar a todos os públicos, a TV aberta, tem que ser democrática, a gente quer que o maior número possível de pessoas vejam o nosso trabalho e o maior número de produções sejam feitas. Então eu estou muito feliz e eu falo isso na entrevista, muito feliz com a estreia na Band agora depois de todo esse sucesso na Max, liderança em mais de 15 países".

Caio Blat também negou que reclamou da Max ou Band em relação a pagamento de direito de imagem por produções: "Eu não tenho absolutamente nada a reclamar da Max e da Band porque eu, como eu falo claramente na entrevista com o Demori, a Lei de Direitos Conexos não existe no Brasil. Não tenho nada a cobrar dele, só agradecer e festeja o que a gente precisa e essa é uma luta de anos dos atores".

O ator declarou que esteve na capital federal para discutir o tema com parlamentares: "Eu já tive em Brasília no Congresso Nacional junto com a Glória Pires, junto com outros atores, com a Marisa Monte, com a Paula Lavigne. Que a gente está lutando é pra que seja feita um projeto de lei que garanta a regulamentação da reexibição da nossa imagem dos atores na internet. Isso se chama direitos conexos. É uma luta de muitos anos e muito importante. Mas essa lei não existe no Brasil".

Ele cita países em que a lei já está em vigor, segundo o mesmo: "Ela existe na Argentina, no Chile, no México, em Portugal, na Espanha. É uma tendência mundial. Já que agora as novelas são produzidas e exibidas de outra maneira, que a lei também precisa ser modernizada pra garantir direito atores que elas são reexibidas".

Caio Blat diz ainda que a cobrança deve ser feita nas esferas públicas competentes responsáveis pela criação de leis no Brasil: "Isso é um outro assunto, essa é uma cobrança feita em relação ao Minc, ao Ministério da Cultura, a Secretaria de Direitos Autorais, ao Congresso Nacional, especialmente pra que os deputados façam uma lei pra regulamentar a nossa imagem na internet. Fora isso, é só comemorar e celebrar o sucesso de beleza fatal em todas as plataformas, na Max e agora na Band. Obrigado".

Ao final do vídeo, ele deixou trecho de entrevista ao Melhor da Tarde em que agradece o investimento que a Band está fazendo em novelas: "Eu vi novelas lindas na Band como Os imigrantes, por exemplo, quando eu era moleque, então fico muito esteja exibindo e investindo de novo em novelas".

Ao publicar o esclarecimento, ele recebeu apoio de colegas, como Juliana Paes: "Você tocou num ponto super sensível para nós, Caio… Só não entende quem não quer", disse a atriz que também já atuou em novela no streaming.