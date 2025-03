Delma diz para Aline que Diogo 'já deve estar com alguém': 'Ficou pra trás'

Joselma falou sobre o affair vivido por Diogo Almeida e Aline no BBB 25 (Globo), mas apontou que o ex-participante já deve ter superado a sister.

O que aconteceu

Dona Delma brincava atribuindo o nome de algumas novelas aos participantes e às dinâmicas. Ela, então, lembrou do romance entre Diogo e Aline, confundindo o nome do ator.

Delma: "Teve uma que eu disse que já acabou, que foi 'O amor está no ar'".

Aline: "No caso, acho que era minha novela. Já acabou".

Delma: "Já acabou, ficou para trás. Se conforte. A essa altura, Diego [Diogo Almeida] já deve estar com alguém que conheceu no Carnaval".

Aline: "Ainda bem que a senhora falou Diego".

Delma: "Diogo!".

Aline: Se respeita, senhora. Deixa eu me iludir".

