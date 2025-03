Oruam mostra visita ao pai, o traficante Marcinho VP, na prisão

Oruam, 24, mostrou uma visita ao pai, Marcinho VP, em um presídio.

O que aconteceu

O funkeiro mostrou registros de sua ida até o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. "Partiu visitar meu pai", escreveu o cantor em um post no Instagram.

Nas imagens, o músico surgiu acompanhado por outros membros de sua família. Ele mostrou que escolheu uma uma roupa toda cor-de-rosa para a visita ao pai.

O pai de Oruam, Marcinho VP, é apontado como um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV). Ele está detido há mais de 16 anos após ser processado e condenado por tráfico de drogas e homicídios.

No mês passado, o próprio Oruam teve problemas com a polícia e foi detido após dar um "cavalo de pau" na rua com o carro. O músico foi autuado por direção perigosa e por conduzir o veículo com a CNH suspensa. Após pagar a fiança de R$ 60 mil, ele foi liberado e anunciou seu novo álbum, "Liberdade".

Menos de uma semana depois, Oruam foi detido mais uma vez. O rapper foi autuado por favorecimento, por abrigar foragido da polícia. Ele foi liberado pelo crime ter baixo potencial ofensivo e por se comprometer a comparecer em juízo.