Quem mais enfrentou Paredões em dois meses de BBB 25?

O BBB 25 (Globo) completa dois meses hoje. Desde então, alguns participantes se viram mais de uma vez no Paredão do reality show, enquanto outros seguem passando ilesos. Confira quem mais enfrentou a berlinda até o momento:

Aline

Número de Paredões: 3 (4ª, 5ª e 8ª berlinda)

Vilma

Número de Paredões: 3 (1ª, 6ª e 7ª berlinda)

Vitória Strada

Número de Paredões: 3 (2ª, 4ª e 6ª berlinda)

Daniele Hypólito

Número de Paredões: 2 (2ª e 3ª berlinda)

Diego Hypólito

Número de Paredões: 2 (2ª e 3ª berlinda)

Gracyanne Barbosa

Número de Paredões: 1 (3ª berlinda)

Guilherme

Número de Paredões: 1 (5ª berlinda)

Renata

Número de Paredões: 1 (7ª berlinda)

Vinícius

Número de Paredões: 1 (8ª berlinda)

Quem nunca esteve em risco

Alguns participantes conseguiram escapar do Paredão e nunca sentiram o medo de serem eliminados. Eva, João Pedro, João Gabriel, Joselma e Maike não estiveram em nenhuma berlinda até agora.

