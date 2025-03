Jojo Todynho desabafa e fala sobre seu cabelo natural: 'Não gosto'

Jojo Todynho, 28, fez um desabafo sobre seu cabelo natural.

O que aconteceu

A cantora explicou que não gosta de lidar com seu tipo de cabelo. "'Por que você não cuida do seu cabelo natural?'. Não gosto. Não tenho paciência. O meu cacho é 4C, sem definição, então só fica bonito quando eu faço no salão no dia", disse ela nos stories do Instagram.

Jojo afirmou que depois de sair do cabeleireiro, seus cabelos não demoram a perder a definição. "Dormi, acordei e o cabelo já está sem definição, está horrível. Então, não gosto", completou.

A campeã de A Fazenda revelou os planos que tem para os cabelos, incluindo laces com cabelos naturais. "Estou esperando ele chegar no tamanho adequado para que eu possa ir lá no Felipe e colocar aquele manto de 15K, entendeu", explicou.

Ela espera aderir a um visual com os fios mais longos. "Eu vou botar aquele que pesa, pesa, pesa... que qualquer piranha que eu coloque, tem que ser de inox, porque se for de plástico vai quebrar", contou.