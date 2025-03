BBB 25: Renata vai para a Vitrine do Seu Fifi; entenda dinâmica

Amanhã, uma nova dinâmica vai fazer sua estreia no BBB 25: a Vitrine do Seu Fifi, com Renata. Entenda o funcionamento.

Como será a dinâmica

Renata será retirada da casa no início do dia, logo após o toque de acordar. Ela foi escolhida em votação e recebeu 27,28% dos votos.

Ao acordar, a sister receberá o aviso que vai deixar a casa. Os demais participantes serão informados que ela participará de um desafio que vale a permanência no jogo.

A bailarina será levada até uma vitrine, montada em um shopping no Rio de Janeiro, em uma espécie de Casa de Vidro.

Lá, ela terá contato com o público e poderá receber as informações e fofocas que o público quiser contar. Além disso, ela também receberá um tablet para ler fofocas selecionadas enviadas nas redes sociais.

Renata volta para o jogo ainda na quinta-feira, com imunidade na semana.

