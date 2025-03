Jade Picon posa de biquíni fio dental e exibe corpo definido

Jade Picon, 23, publicou em suas redes sociais um vídeo sensual de frente para o mar.

O que aconteceu

Nas imagens, a influenciadora digital exibe as curvas e o abdômen definido dentro de um biquíni fio-dental. Ela legendou o post, no Instagram, com um emoji de coração.

Nos comentários da publicação, diversos seguidores teceram elogios à beleza de Jade. "Eita, como é linda a menina Jade!", derreteu-se um internauta. "Nossa deusa é única no mundo!", concordou outro fã. "Apaixonante", definiu um terceiro.

Jade Picon passou uns dias na Itália no final de fevereiro. Mesmo curtindo as férias em Milão, ela não descuidou da rotina de exercícios físicos e divulgou vários vídeos malhando, sem se importar o clima frio local.