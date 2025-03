Mulher que acusa Jay-Z faz confissão e admite pressão para processá-lo

Cerca de um mês após o arquivamento do processo, a responsável por acusar Jay-Z, 55, por estupro admitiu que nunca teve relações sexuais com o rapper.

O que aconteceu

A mulher identificada apenas como Jane Doe (pseudônimo usado no sistema jurídico dos Estados Unidos para preservar a identidade) afirma que Jay-Z nunca a estuprou. A alegação foi feita em um áudio obtido pela ABC News, gravado por dois investigadores particulares.

A responsável pela acusação ainda afirma que o advogado Tony Buzbee a pressionou a incluir o nome do rapper no processo. Ao ser questionada do motivo, a mulher afirma não saber.

O advogado nega que tenha forçado uma falsa acusação. Buzbee ainda entregou para a ABC uma gravação com a mesma mulher sendo confrontada e afirmando que nunca retirou suas alegações de estupro.

Procurado pelo TMZ, Tony Buzbee garantiu que a gravação dos investigadores particulares não era verídica. "A fita é uma fraude. Eles atormentaram, assediaram e enganaram aquela pobre mulher e tiraram o que ela disse do contexto e a gravaram secretamente. Ela mantém sua alegação de que Jay-Z a agrediu".

No processo, a mulher alegava que Jay-Z e P-Diddy supostamente a estuprá-lam quando ela tinha apenas 13 anos, após o MTV Video Music Awards em 2000. Apontando "uma série de inconsistências" na acusação, a defesa solicitou o arquivamento do processo, que foi concedido após algumas tentativas.