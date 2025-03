'Oscar' do mercado erótico celebra revolução do prazer e Geração Z

Com mais de 100 sabores de géis para sexo oral, vibradores de alta tecnologia e bonecas realísticas equipadas com inteligência artificial, o mercado erótico brasileiro se reinventa e expande. De olho na Geração Z, que busca prazer sem tabus, a maior premiação do setor, o Prêmio Mercado Erótico Sensual & Bem-Estar Íntimo, reconhece essa nova era do prazer e do bem-estar em uma noite de gala em São Paulo, marcada por glamour, homenagens e inovação.

O evento acontece no dia 20 de março, no High Eventos, e marca a nona edição do prêmio, considerado o "Oscar do mercado erótico". Pela primeira vez, a cerimônia será aberta ao público, permitindo que qualquer pessoa desfile pelo tapete vermelho ao lado de grandes nomes do setor.

Ao todo, serão entregues 30 troféus, em uma colaboração entre Playboy Brasil e o Prêmio Mercado Erótico, reconhecendo destaques em categorias como eventos, produtos, influenciadores, atrizes e sex shop.

"É um momento em que lojistas, empresários, atrizes e criadores de conteúdo se sentem como a Bruna Marquezine no Oscar", brinca Paula Aguiar, criadora e organizadora do prêmio.

Homenagens e atrações especiais

Entre os destaques da noite, duas mulheres icônicas serão homenageadas. A drag humorista Silvetty Montilla, que enfrenta um momento delicado de saúde, será celebrada por sua trajetória na cena LGBTQIA+ e no humor. "Ela fez história, é carismática, engraçada e cabe em qualquer espaço", destaca Paula.

Já a eterna chacrete Rita Cadillac receberá o troféu de "Símbolo Nacional da Sensualidade". "Ela foi pioneira ao transformar a sensualidade em uma marca de sucesso, abrindo caminho para muitas mulheres na mídia", elogia Paula.

O mercado erótico brasileiro em ascensão

A premiação reflete um setor em plena evolução, especialmente no Brasil, que se destaca mundialmente na cosmética sensual. "Para você ter ideia, temos mais de 100 sabores diferentes de géis para sexo oral. Isso não existe em nenhuma parte do mundo", afirma Paula. O país também lidera inovações como vibradores líquidos e géis que pulsionam sensações com ingredientes como jambu.

A tecnologia tem animado o mercado, trazendo novidades como vibradores controlados por aplicativos e bonecas realísticas com inteligência artificial. "Elas já interagem, conversam, se movimentam e criam conexões com os usuários. A China está revolucionando esse setor", comenta Paula.

Antes, as mulheres preferiam cosméticos sensuais, mas agora os sex toys disputam a liderança de vendas. A Geração Z está vindo com tudo. Elas não têm mais medo de falar sobre prazer e estão cada vez mais focadas em se agradar antes de agradar o outro

Paula Aguiar, criadora e organizadora do prêmio

Ela lembra ainda que há uma tendência global do sexual wellness, que é o bem-estar íntimo. Por isso, aponta, o prêmio também mudou de nome, uma vez que muitos produtos, como hidratantes vaginais e soluções para anorgasmia, potencializam o prazer.

"Estou nesse mercado há 25 anos e já quebramos muitos tabus. As mulheres não têm mais medo de se expressar em relação ao próprio prazer. Agora estão buscando primeiro se agradar. Essa é a grande inovação."

Prêmio Mercado Erótico Sensual & Bem-Estar Íntimo

Dia 20/3, das 21h à 1h

No High Eventos (r. João Rudge, 115, Casa Verde, São Paulo)

Preço único: R$ 49

Ingressos: Sympla