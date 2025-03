Delma desabafa sobre o confinamento no BBB: 'Não vou conseguir ficar presa'

Na madrugada desta quarta-feira (13), enquanto rolava a Festa do Líder no BBB 25, Delma compartilhou um sincero desabafo na sala da casa sobre sua jornada no reality.

O que houve

A sister revelou suas dúvidas sobre continuar até o fim do reality. "Acho que não vou conseguir ficar presa até o final. Eu nasci para voar", disse Delma, em tom reflexivo. Gracyanne Barbosa e Vitória Strada ouviram atentamente.

Delma também mencionou Guilherme, sugerindo que sua presença no programa fazia parte de um destino maior. "Sempre foi o sonho da vida dele [Guilherme]. Tinham tantas pessoas boas para vir com ele, que iam lutar, iam brigar, mas tinha que ser eu na vida dele. Mas seja o que Deus quiser...", afirmou.

Dona Delma reforçou que sua saída do BBB 25 não seria motivo de tristeza. "Vai chegar a hora que acabou o meu tempo aqui, porque Deus sabe todas as coisas na vida da gente. Eu converso com Deus e eu sei. [...] Eu vou sair tão feliz. Vocês pensam que vou ficar triste? Vou não, gente. Eu vou ficar feliz, porque sei que eu vou levar vários corações, não vou sair com mágoa de ninguém...".