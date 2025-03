BBB 25: Maike barra Vinícius de sua Festa do Líder

Durante a noite de hoje, o Líder Maike escolheu barrar Vinícius de sua Festa do Líder no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Solicitado por Tadeu, Maike escolheu o baiano. "Recebi na semana passada um veto da Prova do Líder, o Monstro e fui pro Paredão. Já indiquei ele pro Paredão e agora tô devolvendo o Monstro pra ele, o Vinícius."

Na nova dinâmica, Vinícius precisa transferir a água de uma caixa d'água para outros cinco recipientes menores. "Basta transferir o líquido do tanque maior para os tanques menores. A gente tem um dosador pra te ajudar e é o único objeto que você pode usar para transferir o líquido."

Em cada um dos tanques menores está uma letra da palavra FESTA. Quando encher o tanque, a letra vai boiar e você vai conseguir pegar pela grade. Você volta pra festa depois de pegar as 5 letras. Tadeu Schmidt

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas