Fernanda Montenegro é aplaudida e se emociona no lançamento de 'Vitória'

Fernanda Montenegro lançou "Vitória", seu novo filme, na noite desta quarta-feira (12) na cidade onde aconteceu a história que originou o filme, o Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O longa é inspirado na obra literária "Dona Vitória da Paz", de Fábio Gusmão. Ao falar brevemente com o público antes da sessão, a veterana foi aplaudida de pé.

Com vocês, o nosso encontro é de família de opção. Nós, que estamos no filme como artistas e criadores, e vocês, como nossa família de opção, que veio nos dar apoio com a presença. E, sinceramente, acho que vai ter muito aplauso no final.

Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro vive Dona Vitória, idosa que denunciou o tráfico na Ladeira dos Tabajaras com sua câmera de filmar Imagem: Divulgação

Fernanda Torres fez sua primeira aparição pública no Brasil após o Oscar de "Ainda Estou Aqui". A atriz, que estava descansando no interior do Rio após a maratona de divulgação do longa premiado, marcou presença para prestigiar o filme protagonizado por sua mãe, Fernanda Montenegro, e dirigido por seu marido, Andrucha Waddington, que também estava presente.

Torres abraçou o marido, sorriu e cumprimentou jornalistas sem dar entrevistas. Posou para fotos ao lado do banner com o rosto de sua mãe como Vitória.

Mãe e filha assistiram juntas à exibição do filme ao lado de integrantes da equipe. As duas terminaram a sessão emocionadíssimas e, mais uma vez, aplaudidas. Convidados da estreia se aglomeraram ao lado das atrizes para pedir fotos e celebrar a estreia antes que elas deixassem a sala.

O elenco do filme também esteve presente. Marcaram presença Alan Rocha, Thelmo Fagundes, Thawan Lucas e Jeniffer Dias.

A estreia de "Vitória" foi ainda prestigiada por famosos. Antonio Pitanga, Marjorie Estiano, Hugo Moura, Isabella Santoni e Débora Lamm estão entre os famosos que marcaram presença.

A noite foi marcada também por homenagem a Breno Silveira, diretor que iniciou os trabalhos do longa e morreu em 2021. Joana da Paz, a Dona Vitória, mulher que ajudou a polícia a prender dezenas de criminosos e inspirou o livro e o filme, também foi a grande homenageada.