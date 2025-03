Camila errava bordão de Lolla, revela autor: 'Tinha que ser abrasileirado'

Raphael Montes, o autor de "Beleza Fatal", contou em entrevista ao Splash Show bastidores da novela original Max. Entre eles, como foi a criação dos bordões ditos por Camila Pitanga, a personagem de Lola.

Segundo o escritor, Camila foi a primeira do elenco a ser escalada. Na época em que eles estavam ensaiando as falas, ela dizia a frase "my love" (meu amor, em tradução livre) de uma maneira formal, com um inglês perfeito.

Eu lembro que ela falava "my love" com sotaque. E eu falei que a Lolla fala errado. Tem que ser "my lóve", abrasileirado. E fomos trocando, trazendo outras coisas.

Raphael Montes

Ele comemora que teve a oportunidade de fazer isso com a atriz, pois teve a oportunidade de escrever algumas das cenas de Camila já sabendo que ela seria a responsável por interpretar Lola. "Com os outros atores infelizmente não pude fazer isso".

