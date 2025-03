Intervalo na morte de Gene Hackman e esposa pode impactar acesso à herança

O intervalo de sete dias entre a morte de Gene Hackman e a de sua esposa, Betsy Arakawa, pode ser decisivo na distribuição da herança deixada por ambos.

O que aconteceu

Os óbitos deixam de ser considerados simultâneos, segundo as leis norte-americanas, se aconteceram com mais de 120 horas de diferença. Como se sabe, a polícia trabalha com a hipótese de que Betsy tenha morrido em 11 de fevereiro, vítima de hantavirose, enquanto o ator falecera no dia 18 do mesmo mês, de causas naturais.

Se este critério for levado em conta à risca, toda a herança do casal ficará para os três filhos do primeiro casamento de Hackman - Christopher, Elizabeth e Leslie. Isso porque, segundo o jornal Daily Mail, entende-se neste caso que Gene herdou para si os bens de Betsy ao morrer esta primeiro, deixando posteriormente, ao também vir a óbito, a totalidade desses bens para os filhos que teve com Faye Maltese, morta em 2017.

Hackman e a esposa deixaram uma mansão avaliada em US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 22 milhões, na cotação atual), além de fundos que somavam US$ 80 milhões (R$ 464 milhões). Se as mortes deles fossem consideradas simultâneas pela lei, os familiares de Betsy teriam direito à parte que cabia a ela neste patrimônio.