Dantinhas: Diego é patético com Gra e já deveria ter sido eliminado do BBB

A participação controversa de Diego Hypolito no BBB 25 foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (12). Ele chamou a atenção do público na tarde de hoje ao dizer que prefere ir para o Paredão a ter que votar em Gracyanne Barbosa.

A fala do atleta aconteceu durante um papo com Guilherme, que disse achar que a musa fitness vai ser eliminada assim que cair em um Paredão. "Eu não tenho uma vírgula para falar da Pra", disse Hypolito. Dantinhas não curtiu. Tanto ele como Dieguinho defendem que o brother precisa deixar o jogo o mais rápido possível.

Meu Deus, que cara patético. Que textinho, papinho, que personagenzinho. Que patético esse comentário (…) É um papel ridículo. Não sei como alguém acredita nesse personagem

Dantinhas

Eu acho que o Hypolito já deu o que tinha que dar. Se ele for eliminado, não vai fazer a menor falta

Dieguinho

