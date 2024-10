Juliette se emociona em reencontro e lembra da irmã vítima de AVC aos 17

O Caldeirão com Mion (Globo) promoveu neste sábado (5) o reencontro de Juliette e uma amiga de infância. Segundo Juliette, ela, a amiga e sua irmã Julienne, vítima de AVC aos 17 anos, eram inseparáveis.

O que aconteceu

Mion combinou previamente com a amiga de Juliette. Elas são amigas há quase 20 anos desde a época da escola e não se viam há 9 anos, ou seja, a amiga não viveu o pré e pós BBB com a amiga.

"Ela é madrinha do meu casamento e foi a primeira visita dos meus dois primeiros filhos. Do Abraão que é autista e do Davi. A Sarah, infelizmente, ela ainda não conheceu, tem 7 anos. Só [viu] por foto e chamada", falou Sayane para Mion.

Sayane ficou na plateia e falou no quadro "Mamãe tô na Globo", conforme combinado: "Vim mandar um recado para uma amiga muito especial, que eu tô com muita saudade dela. Cerca de 19 anos que a gente é amiga e já faz um tempão que eu não tô vendo ela", introduziu Sayane Gomes de Queiroz.

Surpresa, Juliette ficou boquiaberta. Ela até se levantou enquanto Sayane contou da vez que a amiga fez uma plástica, indo até a cidade de Ingá (PB) só para mostrar o resultado.

Juliette reage a presença da amiga na plateia do Caldeirão com Mion Imagem: Reprodução/Globoplay

"Como assim vocês trouxeram? Eu tô passada. Sayane, manda ela virar. (...) É uma amiga que eu não vejo há muitos anos", falou Juliette antes de abraçar a amiga.

Juliette e Sayane se conheceram em Campina Grande (PR): "Eu tô tremendo, eu tô passada. Porque eu não esperava ela aqui", confessou Juliette.

Mion mostrou momentos e fotos das duas na escola: "Ela morou um tempo na minha casa", falou Juliette.

Mion quis saber como Juliette estava se sentindo: "Lembro muito da minha irmã, porque éramos inseparáveis exatamente como tá ali. A gente só saia junto. Éramos nós três, eu arrumava elas. Acho que comecei a maquiar maquiando ela e minha irmã". Juliette perdeu a irmã Julienne na adolescência. Julienne morreu de AVC aos 17 anos.

Eu tô em choque, porque ela não aparece em nada. Um beijo para Ingá [na Paraíba]. Juliette após reencontrar a amiga