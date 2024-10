Luana cospe em Gilsão durante treta em A Fazenda 16: 'Mentiroso'

Luana e Gilsão protagonizaram uma discussão acalorada após a formação da segunda roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Os dois, que já haviam discutido durante a formação da roça, se estranharam após Luana entender que Gilsão estava lhe mandando indiretas.

Luana o acusou. "Falso! Falso! Isso que você é!"

No meio das acusações, ela cuspiu no peão, que não reagiu.

Gilsão a rebateu. "Falsa é você, sua escrota."

Luana continuou gritando. "Mentiroso! Vai gritar com a sua mãe, seu cheio de bomba. Trembolona!".

Gilsão chamou a peoa de "porca" e disse que não iria retribuir o cuspe.

Na sequência, Luana saiu do cômodo.

Na formação da roça, os dois discutiram após Luana afirmar que Gilsão disse não estar em um grupo e ter votado junto com o grupinho.

