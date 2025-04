Diego revela que não deseja manter amizade com Maike: 'Duvidou de mim'

Diego Hypolito, 40, afirmou que não deseja manter amizade com Maike, 30, fora do BBB 25.

O que aconteceu

Durante o programa Mais Você, o ginasta foi questionado sobre qual participante ele não irá manter a amizade após sua eliminação. Sem pensar duas vezes, ele apontou o nome de um dos seus maiores rivais dentro do confinamento.

Diego garantiu que, ao ver vídeos do programa nesta madrugada, percebeu que Maike nunca foi seu amigo. "Ele duvidou da minha ansiedade, de quem eu era [...] acho que faltou uma questão de humanidade, é um cara que vem do esporte, do mesmo local que eu. O esporte tem a competitividade, mas ele nos coloca em um lugar de saber que temos nossas individualidades, que a gente respeita o próximo. Acho que isso faltou em algumas situações", afirmou.

O ginasta reconheceu que se esforçou para ver o lado bom do paulistano, mas que no fim só deseja ter amizade com seus aliados. "Eu achava que era um cara extremamente bacana, mas, principalmente, depois que eu vi alguns vídeos após eu sair, eu vi que na realidade partia muito do meu lado e não era algo mútuo".

Eu respeito ele, vou torcer pelo sucesso dele, mas não é uma pessoa que eu vejo hoje em dia ter amizade. Amizade eu tenho vontade de ter com [as pessoas do quarto] Anos 50. Esses todos eu quero pro resto da minha vida.

O ex-BBB ainda criticou a forma como alguns participantes falaram sobre ele, afirmando que isso ultrapassava um simples posicionamento. "As pessoas achavam que posicionamento era falar qualquer coisa, era chegar lá e colocar a pessoa a zero".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas