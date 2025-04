BBB 25: Renata desiste da Prova do Finalista após 12 horas

Na manhã de hoje, após 12 horas de resistência, Renata desistiu da Prova do Finalista do BBB 25 (Globo). Com isso, Guilherme tornou-se o primeiro participante na grande final.

O que aconteceu

Renata e Guilherme eram os últimos participantes na Prova do Finalista. A bailarina deixou a disputa após 12 horas.

Antes de sair do Provódromo, Renata comentou: "Fisicamente, para mim, está muito desgastante. Por conta do frio, eu não consigo ficar esticada."

Guilherme elogiou a colega: "Só consigo enxergar orgulho em você, porque sei que você está indo além do que pode."

Ai, Brasil! Está entregue! Estou fazendo o meu melhor aqui, mas fui até onde o meu corpinho e a minha cabeça aguentam. Parabéns, Gui. Renata

Como consequência, Renata está no último Paredão — ao lado de João Pedro e Vitória, que também desistiram da prova. Guilherme é o primeiro finalista da edição.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas