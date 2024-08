'Família É Tudo': Maya quase morre do coração ao ganhar novo beijo de Tom

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Maya (Sabrina Petraglia) e Tom (Renato Góes) se beijam novamente.

O que vai acontecer

Após conversar com Ramón (Jayme Periard), Tom decide chamar a amiga para um novo encontro. "É demais, linda, inteligente. Essa orquídea aqui é presente dela. Sabe, quando eu terminei com a Vênus, eu não tava pensando em me envolver com ninguém. Queria focar só nas crianças, na nossa família. Mas aos poucos a Maya tá mexendo comigo", revela ele para o pai.

Durante o drink com Maya, o skatista se declara para ela. "Agora o meu presente tá apontando pra uma moça que tá bem aqui na minha frente...", diz o ex-marido de Paulina (Lucy Ramos).

Os dois se beijam. A irmã de Jéssica (Rafa Kalimann) se surpreende ao ganhar esse novo beijo de seu amado.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.