Oscar: Mikey Madison comenta encontro com Fernanda Torres e revela mensagem para Demi Moore

Mikey Madison, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por seu papel em Anora, comentou sobre o seu encontro com Fernanda Torres após a cerimônia da premiação, que ocorreu no último domingo, 2. A atriz americana derrotou a brasileira em uma das categorias mais disputadas da noite.

Ao ser questionada se conversou com alguma das colegas indicadas após vencer o Oscar, Mikey mencionou Fernanda. "Sim, eu vi. Eu vi a Fernanda e nós nos abraçamos", afirmou a jovem de 25 anos à revista norte-americana Hollywood Reporter.

Na interação, Torres deus os parabéns à atriz e chegou a beijá-la no rosto. As duas ainda posaram para fotos ao lado do cineasta Walter Salles, que dirigiu Ainda Estou Aqui. O longa venceu na categoria de Melhor Filme Internacional, se tornando o primeiro filme brasileiro a receber tal prêmio.

Na mesma entrevista, Mikey revela que mandou uma mensagem para Demi Moore após a cerimônia. Moore, que protagoniza A Substância, era considerada a favorita para vencer na categoria de Melhor Atriz.

"Eu mandei mensagem para Demi, que eu adoro. Ela é uma das mulheres mais doces e gentis que eu já conheci, e eu sou muito grata por testemunhar seu brilhantismo e talento. Eu a adoro e mal posso esperar para ver o que ela fará a seguir, que tipo de personagens ela nos trará. Eu acho que estamos todos muito animados para ver", comentou a atriz.