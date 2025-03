'Universo rico e vibrante'; como será a cidade cenográfica de 'Vale Tudo'?

Com estreia marcada para o final de março, o remake de "Vale Tudo" (Globo) promete uma grande cidade cenográfica representando diferentes lugares do Rio de Janeiro.

Da zona norte à zona sul do Rio

"Vale Tudo" conta com uma cidade cenográfica de 7.800 m². Construído nos Estúdios Globo, o espaço representa as zonas sul e norte do Rio de Janeiro, com os cenários que compõem, respectivamente, a Tomorrow, uma das principais agências de conteúdo do país, sob comando de Renato Felipelli (João Vicente de Castro), e o núcleo de Vila Isabel, onde vivem Consuelo (Belize Pombal) e Aldeíde (Karine Telles), e onde tem o bar do Poliana (Matheus Nachtergaele), e o prédio do Rubinho (Júlio Andrade).

Com uma estética mais colorida e popular, o bairro de Vila Isabel retratado na novela vai celebrar o Brasil em sua essência. "Ali, criamos um universo rico e vibrante que reflete as lutas, alegrias, poesia e música que fazem parte da identidade do bairro", diz Carolina Pierazzo, produtora de arte da novela.

Aldeíde (Karine Telles) e Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Já a Tomorrow foi pensada em uma estética industrial. A ideia reflete o ritmo intenso do mundo da produção de conteúdo e terá dois pátios, além de árvores dentro da sua construção.

Com previsão de estreia para 31 de março, 'Vale Tudo' é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.