'Nickel Boys' merece mais atenção do grande público

"Nickel Boys" colecionou indicações na temporada de prêmios encerrada no último domingo com o Oscar. Teve duas indicações na cerimônia da Academia, integrando a lista dos dez candidatos a melhor filme.

Não ter recebido prêmios é consequência de um ano de vitórias pulverizadas em vários concorrentes. Porque "Nickel Boys" é um filme comovente e perturbador, como é o livro de Colson Whitehead.

O autor venceu dois Pulitzer, o segundo por "Nickel Boys", em 2020. O romance, passado em 1962, conta a história do adolescente negro Elwood, que pega carona com um homem dirigindo um carro roubado e é preso como cúmplice. Ele vai para um reformatório na Flórida, famoso pelo tratamento violento aos internos.

Ele faz amizade com Turner, e os dois sofrem horrores num ambiente em que os jovens brancos têm regalias e aterrorizam a vida dos detentos negros. O filme constrói um microcosmo dos EUA na época, no calor da luta por direitos civis. Um filme que merecia muito mais do que indicações.

"Nickel Boys", 2024

Direção DaMell Ross

Elenco Ethan Herisse, Brandon Wilson, Aunjanue Ellis-Taylor

Classificação 14 anos

Onde Prime Video (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Nicole Kidman, corajosa, é desprezada pelo Oscar

Se muitos reclamam de etarismo no Oscar, porque nem Demi Moore, nem Fernanda Torres ganharam a estatueta, Nicole Kidman pode entrar também na turma de veteranas preteridas, já que sua interpretação intensa em "Babygirl" nem foi indicada.

Sua atuação é, no mínimo, corajosa, no papel da executiva que vê sua vida pessoal e profissional virar de cabeça para baixo num romance com um jovem que trabalha em seu escritório.

"Babygirl", 2024

Direção Halina Reijn

Elenco Nicole Kidman, Harry Dickinson, Antonio Banderas

Classificação 12 anos

Onde ClaroTV+, AppleTV e Prime Video

Uma aranha gigante de estimação não é boa ideia

Aranhas gigantes assustam plateias nos cinemas desde os anos 1930. Então é surpreendente que "Sting", com diretor e atores desconhecidos, consiga criar uma trama que traz algum frescor ao gênero do terror com aberrações da natureza.

E o horror vem para dentro de casa pela garota Charlotte, de 12 anos, que captura uma aranha que em pouco tempo já está do tamanho de um cachorro e não para de crescer.

"Sting: Aranha Assassina", 2024

Direção Kiah Roache-Turner

Elenco Noni Hazlehurst, Jermaine Fowler, Alyla Browne

Classificação 16 anos

Onde ClaroTV+, Prime Video, AppleTV

O QUE ESTÁ BOMBANDO

'O Auto da Compadecida 2' não justifica sua incrível bilheteria

"O Auto da Compadecida 2" ultrapassou 4 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros. Com isso, Selton Mello se tornou o ator mais visto nas telas do país nos últimos meses, com outros 4 milhões de ingressos vendidos de "Ainda Estou Aqui".

Pegando carona no furor do primeiro Oscar brasileiro, a continuação do filme de 2002 baseado em Ariano Suassuna foi para o topo dos mais vistos nas plataformas. Mas o filme escancara seus problemas e se mostra desnecessário.

Os méritos do primeiro longa estão na fidelidade a Suassuna e no talento de Matheus Nachtergaele e Selton Mello para encontrar o timing de comédia perfeito. Nessa continuação, o texto é fraco e os atores estão tanto descontrolados, principalmente Nachtergaele, fazendo um bufão acima do tom.

E nem parece uma grande produção. Traz alguma coisa da dramaturgia de TV, algo raso, sem momentos que coloquem o filme acima da média do que se vê a toda hora. Mas de que vale a opinião de um crítico contra 4 milhões de espectadores?

"O Auto da Compadecida 2", 2024

Direção Guel Arraes, Flávia Lacerda

Elenco Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Taís Araujo

Classificação 12 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Quando Taylor Sheridan criou a série "1883", em 2021, ele arrebanhou fãs para um faroeste intenso, para adultos, com mais carga dramática do que tiroteios e longas cavalgadas. Ele conseguiu repetir a dose com "1923", que avança 40 anos no Velho Oeste e chega agora em sua segunda temporada, com episódios semanais.

Uma série encantadora, com a proeza de reunir Harrison Ford e Helen Mirren como um dos casais mais magnéticos do streaming.

"1923", 2022-2025

Criação Taylor Sheridan

Elenco Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar

Classificação 14 anos

Onde Paramount+

PARA MARATONAR

"O Leopardo", clássico que Luchino Visconti dirigiu em 1962 a partir do fantástico livro de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, é material para minissérie de seis episódios, produção italiana da Netflix.

Conta como um príncipe na Sicília de 1860, aristocrata íntegro, tenta proteger sua família das lutas tensas numa Itália envolta numa ebulição social sem precedentes. Uma história de intrigas, romances secretos e grandes confrontos pessoais.

"O Leopardo", 2025

Criação Richard Warlow

Elenco Francesco Colella, Astrid Meloni, Mario Patanè

Classificação 14 anos

Onde Netflix

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a 'O Sol É para Todos'?

Lançado em 1962, "O Sol É para Todos" foi o filme certo na hora certa. Quando a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos crescia, a adaptação para as telas do único livro escrito por Harper Lee (1926-2016) trouxe no protagonismo de uma menina a visão brutal da segregação racial.

No Alabama de 1962, o advogado Atticus Finch, interpretação impecável de Gregory Peck, defende um negro acusado de ter estuprado uma jovem branca. Os efeitos morais de seu trabalho são refletidos por sua filha, Jean Louise, apelidada de Scout. A garota de nove anos é praticamente uma âncora que o mantém preso a sua retidão de caráter diante de todas as pressões externas da cidadezinha que quer ver o acusado enforcado.

O filme, assim como o livro, consegue ser ao mesmo tempo delicado e contundente. Uma obra que não envelheceu nada desde seu lançamento. A então atriz mirim Mary Badham não seguiu carreira. Fez mais dois filmes em 1966, e três nos anos 2000, como coadjuvante. Mas sua Scout é imortal.

'O Sol É para Todos', 1962

Direção Robert Mulligan

Elenco Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters

Classificação 12 anos

Onde Globoplay, AppleTV, Amazon Video (Trailer)

