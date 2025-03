Cantor de toadas do Boi Garantido pode perder posto por cantar hino 'rival'

David Assayag, 56, corre o risco de perder o posto de cantador de toadas do Boi Garantido por conta de uma gafe que cometeu no último CarnaBoi, na terça-feira (4).

O que aconteceu

Ele cantou uma toada do Boi Caprichoso no evento, o que gerou desconforto com a diretoria do Garantido. Segundo o site Rede Onda Digital, a equipe tem se reunido para definir se David continua no posto ou o coloca à disposição.

Assayag publicou um texto em suas redes sociais, pedindo desculpas pelo mal-estar que provocou. "Em primeiro lugar, gostaria de pedir sinceras desculpas, especialmente à galera vermelha e branca, pelo ocorrido. Reconheço que houve um erro grave de minha parte, falhei com a galera do Boi Garantido e com aqueles que me cederam sua confiança. Lamento profundamente o desconforto causado", declarou ele, por meio do Instagram.

O toador acrescentou que aceitará qualquer decisão da diretoria sobre sua permanência ou não no posto. "Entendendo a repercussão do fato e, diante do cenário, não me oponho a qualquer tomada de decisão pela diretoria do Boi-Bumbá Garantido, por respeito à instituição e a todos os seus membros. Reafirmo meu compromisso com a harmonia e o respeito a todos que fazem parte dessa grande galera apaixonada pelo Boi do Povão."

David Assayag chegou a trabalhar diretamente com a ex-BBB Isabelle Nogueira, 32, que é cunhã-poranga do Garantido. Os dois têm inclusive fotos juntos nas redes sociais.