Matteus rebate críticas por mensagem a Deniziane enquanto namorava Isabelle

Matteus Amaral, 28, manifestou-se sobre a polêmica de ter mandado mensagem a Deniziane Ferreira, 30, enquanto ainda namorava Isabelle Nogueira, 32.

O que aconteceu

O gaúcho admitiu ter enviado uma mensagem parabenizando a fisioterapeuta por seu último aniversário - e garantiu tê-lo feito apenas por cortesia. "Mandei, sim, parabéns pra ela, muito de boa. Não falei nada demais, não fui carente nem nada. Simplesmente, fui educado. Por quê não dar os parabéns? Não sou inimigo dela", analisou ele, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira no jornal Metrópoles.

Matteus assegurou que não tem nada contra a ex-affair do BBB 24 (Globo) e que só deseja coisas boas a ela. "Não tenho nada contra ela. Pelo contrário, torço muito pelo sucesso dela, independentemente de qualquer coisa."

Ele não entende o porquê de uma simples mensagem cordial ter-lhe rendido tantas críticas. "Não consigo ver sentido nisso. As pessoas veem maldade, querem achar um motivo pra isso e praquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Independente de data de relacionamento, eu não falei com intenção de chamar a atenção pra dar em cima, de verdade mesmo."

A polêmica teve início quando Deniziane revelou ter recebido um recado de Matteus por ocasião de seu aniversário. "Ele me mandou uma mensagem no meu aniversário, sem contexto algum. Meu aniversário é no dia 2 de maio, mas [o texto] foi um pouco antes. Só me desejando felicitações, mas nunca foi respondido", contou ela ao podcast Café com Mussi.