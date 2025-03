Obras-primas raras de Caravaggio são exibidas em exposição em Roma

Por Alvise Armellini e Crispian Balmer

ROMA (Reuters) - Uma grande exposição dedicada ao mestre barroco Caravaggio será inaugurada na sexta-feira em Roma, com obras normalmente fora de alcance, de coleções particulares, e outras que não são vistas na terra natal italiana do artista há séculos.

Nascido como Michelangelo Merisi, Caravaggio era um virtuoso da técnica de iluminação "chiaroscuro", fazendo com que suas pinturas parecessem ganhar vida. Ele teve uma vida curta e turbulenta, que incluiu um exílio forçado de Roma após matar um homem em uma briga.

A exposição no museu Palazzo Barberini abrange 15 anos da vida profissional do artista, desde sua chegada a Roma, onde se estabeleceu como um raro talento, em 1595, até sua morte em 1610, aos 39 anos de idade, no sul da Toscana.

"As pinturas que temos aqui representam uma jornada ao longo de sua vida notável, mostrando sua transformação como artista desde os primeiros trabalhos em Roma até, provavelmente, seu trabalho final, quando ele buscava desesperadamente acabar com seu exílio", disse Francesca Cappelletti, uma das três curadoras da exposição.

Entre as obras em exibição está "Ecce Homo" , uma representação de Jesus Cristo com uma coroa de espinhos, redescoberta em 2021 na Espanha depois de ter sido perdida no século 19.

Outros destaques são o retrato do Monsenhor Maffeo Barberini, exibido ao público pela primeira vez há alguns meses, e peças icônicas de Caravaggio, como "Autorretrato como Baco" e "Os Trapaceiros".

A exposição "Caravaggio em sua forma mais pura, e em doses maciças", disse Cappelletti a jornalistas.

No total, a exposição conta com 24 pinturas, provenientes de coleções públicas e privadas da Itália, dos Estados Unidos, da Espanha, da Irlanda e do Reino Unido.

"Centenas de milhares de pessoas poderão admirar a maior coleção de pinturas de Caravaggio que será impossível reunir novamente nos próximos anos, ou mesmo décadas", disse outro dos curadores, Thomas Clement Salomon.

(Reportagem de Alvise Armellini e Crispian Balmer)