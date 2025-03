Caso Vitória: violência levou em conta a vítima ser mulher, diz ativista

A violência utilizada por bandidos contra Vitória Regina de Sousa, adolescente de 17 anos encontrada morta com sinais de tortura, na Grande São Paulo, levou em conta o fato de ela ser mulher, avaliou a ativista e advogada criminal Maira Pinheiro durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (6).

O que a gente vê é que a forma como o corpo dela foi tratado demonstra que o fato de ela ser mulher foi utilizado contra ela na hora de [bandidos] escolherem a forma de violência perpetrada. Maira Pinheiro, advogada criminal

Na semana passada, Vitória saiu do trabalho em um shopping de Cajamar (SP) e pegou um ônibus ao voltar para casa, mas não chegou à residência. Durante o trajeto, a jovem enviou áudios para uma amiga relatando medo por estar sendo seguida por dois homens. Um deles subiu no mesmo ônibus, mas não teria descido no mesmo ponto que ela.

A adolescente foi encontrada morta nesta quarta (5) com sinais de tortura em uma área de mata na região metropolitana da capital paulista. Segundo a polícia, o corpo dela foi encontrado degolado e com a cabeça raspada. As mãos estavam enroladas em um saco plástico para evitar que as unhas dela ficassem com algum resquício de DNA dos assassinos.

Eu acho também que é muito perturbador ouvir os áudios [enviados pela Vitória a uma amiga momentos antes de desaparecer], porque é muito familiar para todas nós, mulheres. Esse medo de andar na rua... Poucas coisas podem ser mais assustadoras para uma mulher do que ter um homem andando na sua direção, em uma rua escura, à noite. É exaustivo, porque a vida das mulheres brasileiras é marcada pela insegurança. Maira Pinheiro, advogada criminal

Nesta quinta, a Justiça decretou a prisão temporária do ex-namorado de Vitória, que não teve a identidade revelada, devido a inconsistências no depoimento à polícia. O rapaz ainda não é investigado como suspeito de matar a jovem. O delegado Aldo Galiano, que investiga o caso, não descartou outros pedidos de prisão.

Landim: 'Defesa de Bolsonaro irá questionar papel de Moraes em ação'

No UOL News, a colunista Raquel Landim apurou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve questionar a posição do ministro Alexandre de Moraes em ação sobre tentativa de golpe corrida no STF (Supremo Tribunal Federal).

Neste momento, eles vão tentar questionar a posição do Moraes, o papel de Alexandre de Moraes [no processo] e o fato de tudo isso estar sendo julgado no Supremo. Raquel Landim, colunista do UOL

No mês passado, a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente é acusado de cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O prazo de 15 dias para Bolsonaro e os demais denunciados enviarem suas defesas prévias ao Supremo termina nesta quinta-feira.

A defesa prévia é o conjunto de argumentos apresentado pelos acusados antes da instauração formal do processo. Serve justamente para tentar convencer os ministros a rejeitar a denúncia e, com isso, encerrar o caso sem a deflagração de uma ação penal.

Veja a íntegra do programa: