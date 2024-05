Whindersson compartilha livro de Felipe Neto, que rebate: 'Digno de pena'

Whindersson Nunes compartilhou uma página de um livro polêmico de Felipe Neto. O youtuber, então, o rebateu e afirmou que o humorista é "digno de pena".

O que aconteceu

Tudo começou quando Felipe fez um post no X, antigo Twitter, sem mencionar qualquer pessoa. "Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro", disse o youtuber.

Então, Whindersson compartilhou a página do livro do youtuber. Na página, há o título "Casa, mata ou separa". No texto é explicado que o quadro é "muito divertido" e três nomes são escolhidos para definir entre as opções do título. Em seguida, pede-se para jogar com Felipe. Na seguinte página, o youtuber afirma que transa e espera engravidar de Neymar, casa com Fernanda Souza e mata Viih Tube.

O youtuber responde e fala sobre a pena que sente do humorista. "Resgatar erros de quase dez anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou", afirmou Felipe.

Felipe justificou que a publicação saiu de circulação anos atrás e, depois, voltou com mudanças. "Esse 'livro' foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre", finalizou.

O humorista não ficou quieto e trocou farpas com o youtuber na rede social. "Tu falou do meu passado, eu falei do teu, tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que nao é.