Urach diz que tenta divórcio há mais de um ano e luta pela guarda do filho

Andressa Urach, 36, contou que tenta o divórcio de Thiago Lopes há mais de um ano. A modelo também afirmou que luta pela guarda permanente do filho Leon, 2.

O que aconteceu

No Superpop (RedeTV!) desta quinta-feira (9), a modelo afirmou que a Justiça deu a guarda provisória ao ex. "Infelizmente...ainda está em processo, só que a Justiça é muito lenta. Então, faz mais de um ano que ainda nem consegui me divorciar", disse.

A gente entrou com o pedido de divórcio, e a guarda está provisória com ele, e a gente está aguardando a audiência. Andressa Urach

A modelo disse que o andamento do processo seria resolvido neste mês, mas a tragédia no Rio Grande do Sul deve atrasar o caso. "Eu ia ter uma conversa com a psicóloga para saber se posso ou não ficar com ele [o filho], mas, agora, neste momento do Rio Grande do Sul, eu não consigo nem voltar para casa. Agora, é aguardar a Justiça".

Ela afirmou que aguarda o compartilhamento da guarda com o ex. "Eu espero pelo menos uma guarda compartilhada ou que eu possa ver meu bebê sozinha, que eu consiga levá-lo para a minha casa e dormir um fim de semana sozinha. Eu queria guarda total, queria criar ele como criei o Arthur", disse.

Embora Thiago esteja com a guarda, Andressa reconhece e faz elogios ao ex. "É um excelente pai, tem cuidado muito bem. A minha ex-sogra é uma pessoa incrível que parou a vida dela para cuidar do Leon. A alimentação do Leon é incrível, o cuidado que eles têm é impecável, só que isso não substitui a presença da mãe".

Na entrevista, ela também disse que está bem ao ser questionada sobre a saúde mental. "Hoje estou bem. Faço tratamento psiquiátrico, e fui liberada das medicações porque estou na melhor fase da minha vida. Meu problema psiquiátrico é a falta de dinheiro. Sem dinheiro, eu surto".